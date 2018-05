Scontro mortale sull'A1

(Foto di repertorio/Fotogramma)

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto tra due mezzi pesanti sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Roma, intorno alle 6 di questa mattina. Lo riferisce Autostrade per l'Italia precisando che sul luogo dell'incidente sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione di Tronco di Cassino. Non si registrano ripercussioni sulla viabilità.