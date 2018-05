Umberto I, le iniziative per Giornata ipertensione

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Domani all'Umberto I di Roma alcuni importanti appuntamenti dedicati alla XIV Giornata mondiale contro l’ipertensione, con un incontro e consulenze gratuite per i cittadini. Il Convegno, dal titolo 'Ipertensione in un giorno', ad ingresso gratuito, si terrà nell'Aula Magna del Rettorato della Sapienza alle 9. La registrazione dei partecipanti è prevista alle 08.30.

Il Convegno si svolgerà in modo particolarmente interessante: dopo tre relazioni su argomenti di grande attualità sulla cardiologia, due giornalisti, della televisione e della carta stampata, a turno faranno domande inerenti al tema della giornata a 18 esperti di cardiologia e ipertensione arteriosa coinvolgendo il pubblico. Inoltre i cittadini potranno usufruire di consulenze gratuite al Policlinico dalle 9 alle 13, presso gli stand posizionati nel piazzale antistante la Banca interna (Unicredit); si consiglia l'ingresso da Viale Regina Elena 324. Le postazioni, gestite da infermieri della Croce rossa internazionale, serviranno per la misurazione della pressione arteriosa e per la divulgazione di materiale informativo.

Dalle 9 alle 15, inoltre, saranno aperti angoli di consultazione gratuita alla Sapienza da parte di psicologi che somministreranno test di attività cognitiva; sempre nel Rettorato, verrà allestita una postazione completa della Croce Rossa Militare e della Croce Rossa Italiana dove sarà possibile effettuare alcuni esami diagnostici cardiovascolari gratuitamente. Entrambi gli appuntamenti alla Sapienza sono organizzati dall'associazione 'Vento di Cambiamento' insieme al 'Centro di Prevenzione, Diagnosi e Cura dell’Ipertensione Arteriosa e degli altri Fattori di Rischio Cardiovascolare' della Sapienza - Dipartimento di Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche - Azienda Policlinico Umberto I - I Clinica Medica – Divisione di Geriatria.