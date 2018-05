Incidenti e code, Gra congestionato

(Afp)

''Sul Grande Raccordo Anulare disagi sull’intero anello: in carreggiata interna code dalla Salaria alla Roma-Fiumicino per incidente al km 58+800 all’altezza della via del Mare. Code anche in esterna dalla Casilina alla Trionfale sempre per incidente, al km 13+600 all’altezza della Cassia''. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.

''Traffico congestionato sul tratto urbano della A24, 3 km di code da Tor Cervara alla Tangenziale est in direzione del centro. Mentre nel senso di marcia opposto da Tor Cervara al Raccordo. 1 km di code sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per le difficoltà di immissione.

Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l’Eur. Sempre verso l’Eur si procede molto a rilento sulla via Pontina, da Tor de' Cenci a viale Europa e sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare in entrambi i casi nel tratto compreso tra Dragona e Vitinia. Traffico sostenuto sulla via Cassia dall’innesto con la via Braccianense a Tomba di Nerone e sulla via Appia da Frattocchie a Capannelle in entrambi i casi verso il centro''.