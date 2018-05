Al Bano: "A Tennis&Friends prevenzione batte il nemico in agguato"

Al Bano, tra i protagonisti della manifestazione 'Tennis&Friends' (Fotogramma)

"Fate sempre più prevenzione. Perché significa stare attenti al nemico che è in agguato. Fare sport e i controlli, come qui a 'Tennis&Friends', è uno spettacolo e come dicevano gli antichi romani 'mens sana in corpore sano'". Lo ha detto all’Adnkronos Salute Al Bano, tra i protagonisti della manifestazione 'Tennis&Friends', che unisce sport e prevenzione, in corso agli Internazionali di tennis di Roma.