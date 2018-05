Bus tifosi Juve contro cavi tram

(Fotogramma)

Incidente per un pullman di tifosi bianconeri, che ha provato a mettersi al seguito di quello della Juventus durante i festeggiamenti a Torino, ma è finito contro i cavi del tram. E' accaduto in corso Grosseto e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e della polizia locale. Sei persone sono rimaste ferite: due sono state soccorse in codice rosso, le altre quattro invece sono in condizioni meno gravi e sono state soccorse in codice verde.