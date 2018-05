Come sopravvivere a un incidente aereo

(Fotogramma)

Una possibilità remota. Ma pur sempre, al netto degli scongiuri, una possibilità. Gli incidenti aerei non sono di certo frequenti ma, come successo recentemente all'Avana, qualora dovesse accadere è bene sapere esattamente cosa fare e come comportarsi per tentare di salvarsi. A dispensare consigli in tal senso su Quora, nella speranza che non servano mai a nessun viaggiatore, è Tom Farrier, ex direttore per la Sicurezza della IATA, l'International Air Transport Association.

"La prima cosa da fare per essere pronti a rispondere a un'emergenza che potrebbe richiedere un'evacuazione - spiega Farrier - è quella di imbarcarsi su un aereo pronti per quella possibilità". Come? Farrier risponde stilando un elenco che, a sorpresa, riguarda il vestiario: camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi in fibre naturali come cotone, lana, denim e cuoio per la protezione dal calore durante l'evacuazione di un aereo o un incendio a bordo; scarpe con lacci o scarpe con tacco basso, stivali o scarpe da tennis perché "è uno strazio dover togliere le scarpe per lo screening di sicurezza, ma saranno ben salde e proteggeranno i piedi se devi muoverti velocemente". E i tacchi alti, sottolinea, "devono essere tolti comunque per scendere dagli scivoli di evacuazione, dato che possono forarli".

Altro punto fondamentale, secondo Farrier, è "rendersi esattamente conto di dove sei seduto rispetto all'emergenza sul tuo aereo. A meno che non si voli con un programma di viaggio estremamente regolare e sempre servito dallo stesso tipo di aeromobile - spiega -, non puoi aspettarti di sederti nello stesso posto ogni volta, e potresti dover andare verso la porta che usavi per imbarcarti o esattamente nella direzione opposta in base al tipo di aereo sul quale stai viaggiando. Quindi, conta le file in avanti e indietro, leggi la carta di emergenza, siediti e rilassati. Nessuna delle brutte cose descritte è probabile che accada. Stai mantenendo - chiede - la cintura di sicurezza durante l'intero volo ... giusto?".

Supponendo però che qualcosa vada storto durante il volo, "la Regola numero 1 - spiega Farrier - è prestare attenzione al personale di bordo e fare esattamente ciò che dice: se c'è tempo per farlo, faranno riferimento alle liste di controllo per rendere l'area passeggeri più sicura possibile".

Se invece le cose si faranno caotiche, non rimane molto tempo o non si è in grado di ascoltare le istruzioni che vengono date, "ricorda che, come spiega la guida della FAA ai suoi ispettori di sicurezza aerea, 'è importante assicurarsi che tutti gli oggetti a bordo siano adeguatamente bloccati in caso di emergenza'. Non vorrai - dice - che le cose volino nella cabina durante una decelerazione improvvisa o sotto i piedi quando stai cercando di uscire".

Ma come comportarsi se le cose si fanno ancor più pericolose? "Quando si è vicini al terreno, o si percepisce un improvviso, inaspettato movimento dell'aeromobile o un cambiamento nella superficie su cui si muove, se porti gli occhiali toglili (tenendoli a portata di mano se saranno necessari a vedere durante l'evacuazione) e assumi la posizione appropriata - piegandoti e tenendo le mani sulla testa".

"Nel momento in cui il caos finisce, aiuta gli assistenti di volo a mantenere l'ordine controllando te stesso - o prendi in carico l'evacuazione se nessun altro lo fa. Se c'è fumo, resta basso e dirigiti verso l'uscita più vicina; controlla se c'è fuoco fuori da quell'uscita prima di aprire il portello. Aiuta le persone che hanno bisogno di assistenza o che stanno cercando di far uscire i bambini; togli gli oggetti dalle mani degli idioti che cercano di salvare i propri effetti personali invece di salvare se stessi, perché potrebbero impedire ad altri di uscire", afferma.