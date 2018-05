Roma, cade in galleria: morto centauro

(Fotogramma)

Incidente stradale mortale nella notte in largo Ferraris, all'uscita della galleria Giovanni XXIII a Roma. La vittima è un ragazzo di 31 anni, originario di Rieti, alla guida di una moto. E' accaduto intorno alle 4.40 e sul posto sono intervenuti i vigili urbani del Gruppo Nomentano per effettuare i rilievi. La salma è stata trasportata al Gemelli. Dai primi accertamenti sembra che il 31enne abbia perso il controllo della moto e dopo essere caduto sia morto sul colpo. Le indagini tuttavia proseguono per accertare che si sia effettivamente trattato di un incidente autonomo e che nessuna altra vettura sia stata coinvolta.