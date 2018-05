Firenze, assalto a gioielleria del centro

(Fotogramma)

Rapina in pieno centro storico a Firenze, a pochi passi da piazza Duomo. Oggi verso le 19.10 due uomini con il volto travisato (di cui uno armato di pistola) hanno assaltato la gioielleria Romano in via Cerretani 39/r. Sul posto intervenuti Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale, della Compagnia di Firenze e del Nucleo Investigativo.

Secondo quanto si è appreso, dalla cassaforte i due rapinatori avrebbero preso tre chili d'oro, per un valore di circa 100mila euro per poi scappare.