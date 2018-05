Firenze, cade albero su bus di turisti

(Foto Vigili del fuoco)

Un albero è caduto su un pullman turistico in transito in lungarno del Tempio a Firenze. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti e sono stati presi in carico dal personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L'albero è caduto sulla parte anteriore dell'autobus. E' successo nel pomeriggio di oggi, dopo che sulla città si è abbattuto un nubifragio.