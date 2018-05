Donna trovata morta in casa a Cagliari

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una donna di 87 anni è stata trovata morta in casa in via San Saturnino nel quartiere Villanova a Cagliari. Sul posto sono accorsi gli uomini delle Volanti e la Squadra Mobile della Questura di Cagliari che stanno effettuando i rilievi insieme alla Scientifica ed al medico legale. A quanto si apprende sulle scale dell'abitazione sarebbe stato repertato molto sangue.

La donna sarebbe morta per cause naturali. Secondo la prima ricognizione sul cadavere, l'anziana, che soffriva di numerose patologie, avrebbe avuto un'emorragia e avrebbe tentato di guadagnare l'uscita di casa, purtroppo invano. Il sangue è quindi fuoriuscito copiosamente verso l'esterno destando l'allarme dei passanti che hanno avvisato il 113.