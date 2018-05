In 3mila per 5 posti da infermiere

(Foto di repertorio/Fotogramma)

Quasi 3mila domande per cinque posti da infermiere. Tante sono state le richieste per partecipare al concorso pubblico bandito dall'ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. "Le domande d'ammissione pervenute sull'apposito portale sono state 2839", spiega l'ospedale torinese, che ha fissato a domani la prova di pre-selezione al PalaAlpitour. "L'assunzione dei nuovi infermieri rappresenta - aggiunge Humanitas Gradenigo in una nota - un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita che negli ultimi due anni ha visto l'Ospedale dotarsi di nuove specialità cliniche, aggiornare la propria dotazione tecnologica e ampliare l'intera area di Emergenza e urgenza attraverso il nuovo servizio di Terapia intensiva e la nuova collocazione della OBI (Osservazione breve intensiva) che ha raddoppiato lo spazio a disposizione del Pronto soccorso". Era dal 2010 che l'ospedale torinese non bandiva un concorso pubblico per infermieri ed anche allora i posti a disposizione furono cinque.