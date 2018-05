Si rompe piede in una buca, ballerino fa causa a Campidoglio

''Il Comune di Roma dovrà risarcire le lesioni fisiche e il danno morale subito da un ballerino che domenica scorsa, mentre attraversava Piazza Indipendenza", è inciampato "in una buca presente sul marciapiede, fratturandosi il piede e finendo in ospedale''. Ne dà notizia il Codacons, cui l’utente si è rivolto per ottenere assistenza legale.

''Il performer e ballerino, residente in Sicilia e di professione attore, era arrivato a Roma domenica scorsa per sostenere una audizione il successivo mercoledì 23 maggio" racconta il Codacons. "All'ora di cena decide di andare in un ristorante e si incammina, attraversando Piazza Indipendenza, quando a un tratto il suo piede destro finisce dentro una profonda buca presente sul marciapiede. Immediatamente il ragazzo avverte una fortissima fitta, prova a camminare ma il dolore gli impedisce di proseguire. Viene soccorso da alcuni passanti che gli procurano del ghiaccio per tamponare il piede, ma il dolore cresce e così finisce in taxi al Policlinico Umberto I. Qui viene sottoposto a visita ortopedica ed esami radiologici il cui esito è il seguente: frattura base del V metatarso destro. Dovrà inoltre usare le stampelle e avvalersi di un tutore per favorire l'immobilità del piede e la calcificazione della frattura e, ovviamente, non potrà sostenere l'audizione oggetto del suo viaggio a Roma''. Il giovane ''si rivolge allora al Codacons, che ha deciso di assistere legalmente l‘utente e sta preparando le carte per una azione risarcitoria contro il Comune di Roma''.

“L'amministrazione comunale dovrà risarcire non solo i danni fisici subiti dal ragazzo e rimborsare i costi di stampelle, tutori, biglietti del treno, albergo, e tutte le spese sostenute per il suo viaggio a Roma, ma anche il danno esistenziale – spiega il presidente Carlo Rienzi –. La frattura al piede, oltre ai disagi e all'immobilità fisica, ha impedito infatti all'utente di sostenere l'audizione prevista per il 23 maggio, determinando la perdita di una importante opportunità lavorativa".