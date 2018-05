Sulmona, ristoratore in crisi si impicca

(Fotogramma)

Un ristoratore 45enne di Sulmona nell'aquilano si è ucciso oggi impiccandosi nella cucina della sua casa in pieno centro storico. A scoprire la tragedia è stata la moglie al suo rientro da scuola, dove aveva accompagnato la figlia di 8 anni. Sembra che alla base del gesto ci sia una difficile condizione economica che l'imprenditore, molto conosciuto in città, stava attraversando. Gli uomini della polizia hanno trovato un biglietto nella stanza con cui l'uomo chiede scusa alla moglie e ai familiari per il suo gesto.