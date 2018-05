Bimba di 18 mesi mastica barretta di hashish

(Fotogramma)

Una bambina di 18 mesi è stata ricoverata lunedì mattina all’ospedale Santa Maria delle Croci, a Ravenna, per sospetta intossicazione da cannabinoidi. A indagare sul caso, segnalato dal posto di polizia interno all’ospedale dove il padre ha portato la piccola, è stata la squadra mobile della Questura, coordinata dal pm Silvia Ziniti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la bambina, che dopo 24 ore di osservazione in terapia intensiva è stata giudicata fuori pericolo ed è risultata positiva ai cannabinoidi, avrebbe trovato un panetto di hashish in casa e ne avrebbe mangiato un piccolo quantitativo.

Le indagini hanno portato all’arresto del padre della bambina, residente in città e accusato di possesso di droga a fini di spaccio e lesioni personali come conseguenza di altro reato. La madre della piccola, invece, è stata denunciata a piede libero poiché, secondo gli inquirenti, sarebbe stata a conoscenza della presenza della droga in casa. Entrambi i genitori sono italiani e incensurati. In seguito a una perquisizione, il panetto di hashish è stato ritrovato nell’abitazione dell’uomo.