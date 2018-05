Cadavere sulle sponde dell'Arno

(Fotogramma)

Il cadavere di una persona, ancora non identificata, è stato trovato oggi in località Ponte a Signa (Firenze), sulle sponde del fiume Arno. A notarlo è stato un passante che ha avvisato i carabinieri di Signa. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma. Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare il corpo. Potrebbe essersi trattato di un suicidio, perché la ricognizione esterna del cadavere ha escluso segni di violenza o segni apparenti di lesioni.