Contromano in tangenziale, due feriti gravi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un uomo di 84 anni ha percorso diversi chilometri in contromano sulla Tangenziale Est di Milano, all'altezza di Vimercate. Intorno alle 15.37 diverse chiamate dall'A51 hanno allertato Anas, 118 e Polizia Stradale: il conducente dell'auto ha prima fatto uscire di strada un'auto che tentava di evitare l'impatto, poi ha fatto un frontale con un'altro mezzo. L'84enne, ferito gravemente, è stato portato in codice rosso al San Gerardo di Monza. Il ferito sulla macchina vittima del frontale è stato portato in codice giallo a Vimercate.