Scuola, partita la prima Maratona Stem

E’ partita nei giorni scorsi la Maratona Redooc 2018. Si tratta della prima maratona online delle discipline Stem (acronimo che sta per: Science, Technology, Engineering, Mathematics) organizzata in Italia, aperta a tutti gratuitamente. Obiettivo dell’iniziativa è diffondere la conoscenza e l’utilizzo della piattaforma redooc.com - https://redooc.com/ - e farne diventare l’uso un’abitudine, per imparare, prepararsi agli esami, fare i compiti delle vacanze, ma anche per divertirsi. Perché la matematica è uno sport alla portata di tutti, basta allenarsi.

Media Partner dell’iniziativa è Italiaonline, con Libero e Virgilio, i portali più letti dagli italiani che, oltre ad ospitare al loro interno link di accesso alla piattaforma, dedicheranno ampio spazio agli aggiornamenti relativi all’andamento della sfida online. La Maratona è aperta a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, organizzati in Team.

I team registrati avranno tempo per partecipare al gioco online a partire dal 16 maggio 2018 (data di nascita della grande matematica milanese Maria Gaetana Agnesi - 16 maggio 1718) alle ore 12.00 fino a venerdì 31 Agosto 2018 alle 12.00. L’obiettivo del gioco è accumulare quanti più punti possibile, rispondendo agli esercizi interattivi che si trovano nelle sezioni Primaria, Medie, Superiori, Giochi, Educazione Finanziaria della piattaforma redooc.com. Gli esercizi vertono su tutte le discipline Stem (matematica, economia, finanza, fisica, ecc...).

La registrazione dei team alla pagina https://redooc.com/it/maratona dà l’accesso gratuito per 30 giorni a tutti i contenuti della piattaforma; scaduto il periodo, ogni giocatore potrà comunque continuare a fare gli esercizi delle lezioni FREE (il 30% circa della piattaforma). Al termine di ogni settimana, chi avrà accumulato almeno 300 punti, si vedrà prolungare la possibilità di accedere gratuitamente a tutta la piattaforma per i successivi 7 giorni.

Non ci sono vincoli alla scelta degli argomenti degli esercizi e del livello di difficoltà. I punti saranno calcolati automaticamente dalla piattaforma secondo le regole esistenti, in funzione del livello di difficoltà. Più esercizi si fanno, più punti si accumulano. I team partecipanti saranno inseriti in una classifica online visibile a tutti i giocatori - disponibile in una pagina dedicata della piattaforma - in base ai punti accumulati complessivamente nel periodo.

La classifica finale sarà resa nota alla fine del periodo. Verranno dichiarati vincitori 5 team sulla base del punteggio complessivo accumulato e della continuità di gioco, che verrà valutata tenendo conto del numero di settimane in cui il team ha totalizzato più di 300 punti.

Tutti i partecipanti alla Maratona Redooc riceveranno: diploma di partecipazione alla Maratona; la possibilità di accedere alle nuove sezioni Avatar (Vip, Storici, Sportivi). I 5 team vincitori della classifica finale riceveranno: diploma speciale “Top 5 Maratona”; il raddoppio dei punti fatti nel periodo.

"Redooc.com nasce da una mia convinzione profonda, anzi da due - dichiara Chiara Burberi, co-founder di redooc.com - la prima è che nessuno nasce negato per la matematica. La seconda è che il punto dolente non è la materia in sé, ma il metodo d'insegnamento 'tradizionale', che spesso non coincide con il processo di apprendimento del singolo. Da qui l'obiettivo di creare, con le possibilità offerte dal digitale, una piattaforma come redooc.com in grado di insegnare la matematica in modo innovativo, divertente, creativo e pratico. Le materie Stem sono e saranno per i decenni a venire, quelle che offriranno le maggiori opportunità professionali ai ragazzi e alle ragazze di oggi. Investire su di esse significa investire sul loro futuro. E cosa c'è di più importante?".