Scritta 'Br' su lapide via Fani, denunciato 47enne

E' un 47enne romano, incensurato, autista Ncc, che non sembra avere, al momento, alcun collegamento con ambienti di area eversiva, l'uomo che vandalizzò lo scorso 22 marzo la lapide in ricordo della strage di via Fani, con la scritta B.R. fatta con vernice spray.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma di Via in Selci hanno eseguito il decreto di perquisizione personale e locale, con contestuale informazione di garanzia, emesso dalla Procura di Roma, nei confronti dell'uomo ritenuto responsabile del reato di 'Deturpamento e imbrattamento di cose altrui'.

LE INDAGINI - I carabinieri sono arrivati ad individuare l’autore del delitto grazie ad una complessa attività investigativa che si è sviluppata attraverso la visione delle telecamere posizionate lungo le vie di accesso/fuga a via Fani, accertamenti di natura informatica, analisi di dati di traffico telefonico e di diversi profili presenti su vari social network.

LA PERQUISIZIONE - Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti i capi di abbigliamento e la bomboletta di vernice spray utilizzati e un proiettile calibro 9x21, assieme ad una decina di bossoli di vario calibro abusivamente detenuti.