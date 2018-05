Stupra figlia 12enne: "Così ti puoi difendere"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un uomo di circa 50 anni della provincia di Perugia è stato arrestato perché accusato di aver violentato la figlia di 12 anni. L'uomo è stato denunciato dalla ex moglie che ha raccolto le confidenze della figlia filmandone il racconto.

Secondo quanto emerso - l'inchiesta è dei carabinieri di Assisi - l'uomo avrebbe abusato della figlia durante le visite pomeridiane disposte nell'abito dell'affidamento della minore. Stando a quanto denunciato dalla madre della bambina, l'uomo finito in carcere, durante la violenza, si sarebbe giustificato con la figlia dicendole che le voleva far vedere come difendersi da eventuali stupratori.

La dodicenne è stata anche visitata in ospedale e il referto parla di segni compatibili con una violenza sessuale. La misura cautelare in carcere è stata richiesta dal pm Annamaria Greco è disposta dal Gip Piercarlo Frabotta. Oggi si terrà l'interrogatorio di garanzia dell'arrestato.