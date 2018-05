Bimbo scomparso, trovata la bici

Foto dell'undicenne, diffusa dai carabinieri. In basso lo zainetto con cui è scomparso

Proseguono senza sosta le ricerche dell'undicenne, scomparso dal pomeriggio di venerdì a Mirandola, in provincia di Modena. La scomparsa è stata denunciata ai carabinieri ma anche la polizia e la protezione civile lo sta cercando. Per ora è stata trovata una bici vicino alla stazione ferroviaria che potrebbe essere sua. Il piccolo, alunno di quarta elementare, è immigrato in Italia nel 2012. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell'allontanamento volontario forse in seguito a una discussione in famiglia.

Al momento dell'allontanamento indossava dei pantaloni neri, una camicia nera e uno zainetto azzurro. Gli investigatori hanno diffuso la sua foto e invitano chiunque voglia segnalare qualcosa a contattare il Comando della compagnia dei carabinieri di Carpi al numero 059622760.