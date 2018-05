Palazzo Lascaris offre concerto con musiche di Hummel, Mozart e Hyden

Salone dei concerti del Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Torino (Immagine di repertorio da Wikipedia)

Le musiche di Hummel, Mozart e Hyden saranno protagoniste del concerto per la Festa della Repubblica che il Consiglio regionale del Piemonte ha organizzato per la sera del 2 giugno nel Salone dei concerti del Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Torino. Ad eseguire la performance musicale sarà in particolare l’orchestra degli studenti guidata da Giuseppe Ratti, che aprirà la rappresentazione con l’Inno nazionale cui seguirà l’esecuzione di due celebri concerti solistici nei quali la compagine strumentale interagirà con due giovani allievi: il Concerto in mi bemolle maggiore di Johann Nepomuk Hummel con Mattia Gallo come tromba solista e il Concerto in re maggiore KV314 di Wolfgang Amadeus Mozart con Niccolo’ Susanna come flauto solista. In chiusura la Sinfonia n. 104 ‘London’ Hob. I:104 di Franz Joseph Haydn.

“Un programma musicale interessante - sottolinea una nota - che vuole celebrare l’importante ricorrenza nazionale valorizzando il talento di giovani interpreti che saranno i protagonisti del nostro domani artistico e sociale”. L’ingresso è gratuito ma è necessario disporre dell’accredito. Gli accrediti, massimo 2 a persona e fino a esaurimento dei posti, possono essere richiesti all’indirizzo mail concerto@cr.piemonte.it entro mercoledì 30 maggio, oppure al numero verde 800.811.183 o, in alternativa, ritirati presso l’Urp del Consiglio regionale, in via Arsenale 14/g a Torino, il 28, 29 e 30 maggio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30.