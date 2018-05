UniBicocca compie 20 anni, celebrazioni con Allevi e Bolle

(FOTOGRAMMA)

Musica, danza e sport per festeggiare i vent’anni dell'università di Milano, Bicocca. Il calendario di iniziative che celebrano due decenni di ricerca, didattica e innovazione dell’ateneo istituito il 10 giugno 1998 si arricchisce con tre appuntamenti a giugno e uno a ottobre.

"Milano-Bicocca festeggia i suoi primi venti anni di storia, una storia di successo -sottolinea il rettore Cristina Messa- che l'ateneo vuole celebrare con un calendario ricco di eventi, mostre, manifestazioni, iniziative culturali e formative dedicate alla comunità accademica ma anche ai cittadini e al territorio". Una "università giovane che in pochi anni è diventata punto di riferimento per la ricerca avanzata e bacino di idee e conoscenze per la città di Milano e per il Paese, contribuendo alla riqualificazione di un quartiere industriale, oggi area multifunzionale e laboratorio di innovazione e cultura".

Si parte mercoledì 6 giugno, alle 16, con il compositore, pianista e direttore d'orchestra Giovanni Allevi. Il musicista filosofo, si esibirà al pianoforte in un incontro tra parole e musica dal titolo 'Giovanni Allevi in Equilibrium: squilibri e nuovi visioni'. Alternando brani del suo repertorio e riflessioni filosofiche, affronterà il tema dell’equilibrio che da sempre caratterizza la sua produzione nella quale convivono due anime: una rock e ribelle e l’altra classica e perfezionista, ma anche l’equilibrio come confine tra reale e irreale, tra l’essere e il dover essere, come racconta nel suo ultimo libro, 'L’equilibrio della lucertola'.

Per martedì 12 giugno, due le iniziative previste: dalle 14.30 alle 15.30, nell’ambito di OnDance, la festa della danza che si terrà a Milano dell’11 al 17 giugno, cui l’ateneo partecipa con studi e workshop, l’étoile Roberto Bolle incontrerà gli studenti nell’aula magna dell’Università di Milano-Bicocca. Talento, passione e impegno artistico di uno dei più grandi ballerini del mondo saranno al centro di un dialogo sul ruolo della danza per l’individuo e per la società.

Alle 16, invece, appuntamento in Piazza dell’Ateneo, cuore del campus Bicocca, per dare il via alla festa: un momento che coinvolgerà studenti, docenti, personale e tutto il quartiere. Un’esibizione del coro Bicocca aprirà i festeggiamenti. Dopo l’intervento del rettore Cristina Messa, spazio al taglio della torta e al brindisi. Numeri di giocoleria e sketch comici vedranno protagonista l’attore circense Claudio Cremonesi, mentre un’esibizione della BicOrchestra nell’auditorium dell’U12 concluderà la giornata. Presente anche RadioBicocca, la web radio dell’Università, che animerà i festeggiamenti con intrattenimento musicale, giochi e interviste in diretta. Per l’occasione, inoltre, l’associazione compagnia dei gelatieri creerà il gelato 'Bicocca'. Il nuovo gusto sarà offerto in piazza dell’Ateneo, insieme a una scelta di altri sette gusti.

Il 12 giugno saranno celebrati anche gli studenti, i dipendenti e i docenti nati nello stesso giorno dell’istituzione di Milano-Bicocca, il 10 giugno. A loro è dedicata la mostra fotografica 'Bicocca20: auguri a tutti noi'. Dodici ritratti e altrettanti scatti che li rappresentano nelle attività quotidiane di studio, di lavoro e di ricerca. La mostra sarà inaugurata in piazza dell’Ateneo nuovo e sarà visitabile fino al 30 giugno.