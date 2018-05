Abusa figlia compagna, arrestata coppia

(Fotogramma)

E' stato sorpreso sul fatto. La polizia lo ha trovato in camera da letto, mentre consumava un rapporto sessuale con la figlia undicenne della compagna. E' accaduto a Bagheria, in provincia di Palermo. L'uomo, 51 anni, è stato arrestato e con lui anche la mamma della bambina, presente in casa al momento dell'abuso e rea di non averlo impedito. A segnalare il disagio della ragazzina alle autorità sono stati gli insegnanti. L'undicenne è stata affidata al padre, separato dalla madre e residente in un altro comune. Indagini sono in corso per accertare eventuali altri precedenti episodi commessi dalla coppia ai danni della minore.