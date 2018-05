Si barrica in casa, spara all'impazzata e si suicida

Foto di repertorio (Fotogramma)

Si è conclusa tragicamente la notte di follia di un anziano pensionato. Si è infatti suicidato Girolamo Salerno, il pensionato di 74 anni, che ieri sera si era barricato in casa a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Il tragico epilogo è avvenuto intorno all'una di notte dopo circa tre ore durante le quali gli investigatori dell'Arma hanno cercato di convincerlo a uscire dalla villetta in contrada Marmora, poco distante dalla zona di Fraginesi.

A dare l'allarme intorno alle 22 era stata la compagna dell'uomo, che entrata in casa aveva notato a terra delle tracce di sangue e scoperto l'anziano disteso sul letto immobile. Terrorizzata e pensando al peggio è corsa fuori dalla villa chiamando i soccorsi. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, gli artificieri dell'Arma, i vigili del fuoco e personale del 118.

Al loro arrivo i militari hanno trovato la porta di casa sbarrata e gli accertamenti hanno consentito di scoprire come l'anziano avesse con sé un fucile regolarmente detenuto. Inutili i tentativi del negoziatore di far desistere il pensionato. Intorno all'una e mezza di notte il tragico epilogo: sei colpi d'arma da fuoco uditi dall'esterno dell'abitazione. Immediato il blitz all'interno della villa con il robot degli artificieri e la macabra scoperta: l'anziano riverso a terra senza vita. "L'uomo ha rivolto il fucile contro il suo volto e ha sparato" dicono gli investigatori. Il 74enne avrebbe da tempo sofferto di depressione. Sul posto per i rilievi i carabinieri del nucleo investigativo di Trapani.