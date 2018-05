La montagna frana, isolati due paesi

Immagine di archivio (FOTOGRAMMA)

Un boato, poi la frana. Rocce e pietre sono venute giù nei pressi del borgo di Gallivaggio, località vicino a San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio. Le impressionanti immagini della frana - che ha isolato i comuni di Madesimo e di Campodolcino - stanno facendo il giro dei social.

Intanto, in relazione all’evento franoso, il Dipartimento della Protezione Civile "sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e, in continuo contatto con la Regione Lombardia e la Prefettura di Sondrio, ha provveduto all’attivazione del Comando Operativo di vertice Interforze della Difesa per garantire la massima assistenza alla popolazione interessata".

EMERGENZA - Il Dipartimento, inoltre, in una nota spiega di essere "in attesa degli elementi da parte della Regione Lombardia per poter eventualmente procedere alla dichiarazione dello stato d’emergenza, finalizzato alla realizzazione di una viabilità temporanea e alternativa che ponga rimedio all’isolamento dei comuni di Madesimo e di Campodolcino".