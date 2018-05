Arrestato nel 2014, egiziano assolto da tutte le accuse

Foto di repertorio

Era stato arrestato nel marzo del 2014 per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nell'ambito di un'indagine su una rete italo-egiziana che avrebbe fatto entrare illegalmente in Italia centinaia di cittadini extracomunitari di Paesi africani e del medio oriente nell'estate del 2013 ma è stato assolto da tutte le accuse. La vicenda riguarda Assad Nasif Haggag Mohammed Gharib, cittadino egiziano all'epoca dei fatti 27enne.

Gharib, a cui era stato contestato, spiega il suo difensore, l'avvocato Alessandro Rosario Gualtieri, di essere "un elemento di spicco e responsabile regionale di un'associazione a delinquere con collegamenti internazionali, finalizzata alla immigrazione clandestina", è stato assolto con formula piena "per non aver commesso il fatto" da tutte le accuse con sentenza emessa dalla Corte di Assise di Catania. Attualmente Gharib risiede e lavora regolarmente in Italia.