Codere sponsor del Santa Teresa Beach Soccer 2018

Codere Italia dal 31 maggio al 3 giugno sarà impegnata a Salerno nella sponsorizzazione della 'Don Bosco Cup 2018' con le finali nazionali di calcio a 5 femminile, in programma presso il Centro giovanile Oratorio Salesiano di San Giovanni Bosco. Dal 15 giugno al 5 agosto sarà invece presente nello storico torneo 'Santa Teresa Beach Soccer'. "Due sponsorizzazioni che ben rappresentano la nostra sensibilità per i temi come la tutela delle donne e i valori dello sport -dichiara Imma Romano, Direttore Relazioni Istituzionali di Codere Italia- Da anni portiamo avanti il progetto 'Innamòrati di Te' per lotta contro la violenza sulle donne, e vedere sui campi di calcio a 5 donne forti, appassionate e dalle grandi capacità tecniche ci ha fatto avvicinare a questo sport, e alle iniziative di solidarietà e integrazione che ruotano intorno alla 'Don Bosco Cup'".

A contendersi la coppa ci saranno le squadre provenienti da Campania, Calabria, Toscana e Sicilia. Codere Italia sarà quindi al fianco della P.G.S. (Polisportive Giovanili Salesiane), che come Ente Nazionale di Promozione Sportiva, si occupa dell’organizzazione dell’evento. Quattro giorni in cui le partite si alterneranno a gite turistiche per promuovere il territorio (Amalfi, Praiano, Positano, Conca De Marini), pranzi e cene con prodotti locali e momenti di incontro.

“Sempre a Salerno abbiamo deciso di partecipare anche quest’anno al 'Santa Teresa Beach Soccer', il torneo che si terrà sull’omonima spiaggia di Salerno -continua Romano- e per farlo al meglio abbiamo organizzato il team 'Codere Gaming Hall', formato dai dipendenti delle nostre sale Codere Maxi e Modernissimo. Un buon modo per promuovere l’importanza dell’attività sportiva, della competizione e della socializzazione”. Il fischio di inizio è in programma per domenica 18 giugno alle 18.30 con il match inaugurale: si sfideranno i campioni 2016 della Cooperativa San Matteo e la squadra “Codere Gaming Hall”.