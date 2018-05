Trovati due cadaveri nel cagliaritano

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Giallo in provincia di Cagliari per il ritrovamento di due cadaveri nelle campagne di Villaputzu e Maracalagonis, nel Sud Sardegna. Il primo è quello di un 65enne operaio di Villaputzu che ieri era uscito di casa per andare a lavoro, ritrovato in località 'Genn'e pau'. Sul posto i carabinieri della compagnia di San Vito. L'altro corpo, invece, è stato rinvenuto nelle campagne alla periferia di Maracalagonis ed è di un giovane di Quartu Sant'Elena, scomparso da ieri. Sul posto i militari della compagnia locale. Ancora da chiarire le cause del decesso dei due uomini che non sembrerebbero collegate tra loro.