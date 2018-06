Firenze, distrutta testa di un putto

La testa di un putto di una delle quattro allegorie poste sotto il gruppo scultoreo di piazza Demidoff è stata distrutta in nottata da una o più persone che si sono introdotte all’interno della recinzione. Secondo quanto ricostruito, il vandalo o i vandali hanno scavalcato la recinzione e si sono arrampicati sulla statua e poi, forse inciampando, sono caduti distruggendo la testa del putto e strappando anche l’impianto elettrostatico di allontanamento dei piccioni. Nessuno ha visto la scena.

Secondo una prima stima, i danni ammonterebbero a circa 20mila euro. Sul posto sono subito intervenuti la polizia municipale, il servizio Belle Arti del Comune e la sovrintendenza.

La scultura, realizzata nella prima metà dell’Ottocento da Lorenzo Bartolini, è un monumento commemorativo in marmo rappresentante il conte Nicola Demidoff e sotto quattro gruppi allegorici che rappresentano le sue virtù benefiche. Le indagini sono affidate alla polizia municipale che procede per danneggiamento aggravato ed ha già sentito alcuni testimoni.

Il sindaco Dario Nardella ha commentato il vandalismo così: "Stanotte qualcuno ha vandalizzato una scultura di Bartolini in piazza Demidoff, vicino a San Niccolò. Sono già state avviate le indagini, con l’aiuto delle telecamere del Comune e della Polizia Municipale. Faremo il massimo per trovare questi vandali e per fargli pagare i danni. Quando si danneggia un bene culturale si fa una ferita alla città, per questo i reati contro il patrimonio culturale meritano di essere puniti con la stessa severità dei reati ambientali".