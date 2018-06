'Trasparenza: adempimento o opportunità' alla Bicocca

Università degli Studi di Milano Bicocca (Fotogramma)

Martedì 5 giugno a partire dalle 10.30 si svolgerà l’iniziativa intitolata 'Trasparenza: un adempimento o un’opportunità', che sarà ospitata nell’auditorium 'Guido Martinotti' dell’Università di Milano-Bicocca, in via Vizzola, 5.

All’incontro dedicato alla trasparenza parteciperanno Cristina Messa, rettore dell’Università di Milano-Bicocca, e Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, insieme al direttore del Corriere della sera Luciano Fontana in qualità di moderatore e a due professori che si occuperanno dei contenuti tecnici e dei principali interventi divulgativi: Margherita Ramajoli, docente all’Università di Milano-Bicocca, con l’intervento dal titolo 'Il difficile bilanciamento tra trasparenza e privacy', e Tommaso Agasisti del Politecnico di Milano che illustrerà il tema 'La trasparenza come strumento manageriale per il miglioramento delle performance delle pubbliche amministrazioni'.