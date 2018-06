Trento, cade ultraleggero: un morto

(Fotogramma)

Un aereo ultraleggero è caduto oggi in Trentino sul Monte Croce, nella catena del Lagorai, sulle Dolomiti. A bordo c’erano un uomo e una donna di cui ancora non si conoscono le identità: lui è deceduto mentre lei è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.