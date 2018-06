Vibo Valentia, spari contro migranti: un morto

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Colpi di fucile contro migranti a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Un ragazzo originario del Mali, Sacko Soumayla di 29 anni, è morto e due suoi amici sono rimasti feriti. Il giovane è deceduto in ospedale. I fatti sono avvenuti nella località chiamata ex Fornace. Non si sa ancora chi abbia sparato contro i tre migranti. Sul caso indagano i carabinieri.

La vittima viveva nell'area della tendopoli di San Ferdinando, assieme ai suoi due amici rimasti feriti. Una zona dove stazionano i braccianti utilizzati per i lavori nei campi. Dalle prime ricostruzioni sembra che i tre, nella serata di ieri, stessero per compiere un furto. Prefettura e forze di polizia sull'accaduto hanno tenuto una riunione e hanno deciso di intensificare i controlli.