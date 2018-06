Paura su bus a Roma

Immagine di repertorio, foto Adnkronos

Momenti di paura a bordo di un bus a Roma. Sul mezzo della linea 301 all'altezza di via Cassia, un uomo, probabilmente ubriaco, ha tentato di rapinare un passeggero, minacciando con una bottiglia di vetro rotta anche l'autista, intervenuto per difenderlo. Gli altri passeggeri hanno chiamato la polizia che è arrivata e lo ha fermato. L'autista del bus e il passeggero sono stati trasportati all'ospedale per i necessari controlli.