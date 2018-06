Giro di Sicilia auto storiche, al via anche piloti disabili

La Fiat 600 che parteciperà al Giro di Sicilia 2018

Partirà il domani la 28esima edizione del Giro di Sicilia riservata alle auto storiche. La manifestazione, che rievoca il Giro ideato nel 1912 da Vincenzo Florio per far conoscere la "sua" Sicilia al mondo, oggi si apre a tutti, fondendo cultura, motori e solidarietà, come racconta all'Adnkronos l'organizzatore Antonino Auccello: "Per la prima volta alla guida di una Fiat 600 del 1962 avremo degli autisti disabili".

“Considerando la crescita costante della manifestazione, abbiamo pensato di dare anche un segnale per quanto riguarda l'ambito sociale", spiega Auccello. "Lo scorso anno abbiamo iniziato facendo in modo che una persona disabile potesse svolgere le funzioni di co-pilota nel circuito di Palermo di 5 km, c'è stata un'attenzione molto viva. Quest'anno, con il supporto di Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, una Fiat 600 del 1962 gareggerà con a bordo due persone con disabilità. La macchina- spiega Auccello- è stata dotata di una serie di dispositivi che permetteranno ai due piloti, di cui uno meccanico, di guidarla per le strade della Sicilia. Si tratta probabilmente della prima auto d'epoca della storia dotata di dispositivi di guida per disabili”.

“Un segnale di solidarietà e cultura della differenza che vogliamo portare ovunque”, aggiunge. Il Giro di Sicilia si svolge su quattro tappe: Palermo-Sant’Agata di Militello, Capo d’Orlando-Acitrezza, Catania-Mazara del Vallo e Marsala-Mondello, durante le quali i corridori percorreranno quasi ottocento chilometri a bordo delle loro splendide auto d’epoca. Auto che nel percorso di sabato 9 giugno (314 km), attraverseranno oltre Catania (via Etnea), Aidone, Piazza Armerina, anche Caltanissetta, autodromo Valle dei Templi, Agrigento, Porto Empedocle, Scala dei Turchi, Sciacca, Castelvetrano, Mazara del Vallo. L'evento prenderà il via domani alle ore 18,30 da piazza Verdi a Palermo.