Triade di fuoco

(Fotogramma)

Da domenica tre giorni di caldo africano. Dopo i temporali che caratterizzeranno l’andamento di questa settimana, tutto cambierà nel corso del weekend del 9 e 10 giugno. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da domenica 10 giugno l’atmosfera si farà via via più stabile grazie alla rapida rimonta dell’alta pressione africana che comincerà a pompare aria calda direttamente dal deserto algerino e tunisino.

Le masse d’aria rovente si riverseranno subito alle basse quote grazie al maggior irraggiamento diurno di questo periodo; con queste premesse le temperature saliranno rapidamente fino a raggiungere i 33-34°C su molte città della Pianura padana come Milano, Bologna e Padova, ma anche al Centro come a Firenze e Roma.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, avvisa che con il caldo giungerà anche l’afa che sarà insistente sulle grandi città, ma anche nelle campagne; clima meno afoso invece lungo le coste, mitigate come spesso accade, dalle brezze. I temporali torneranno a far visita all’Italia già da mercoledì 13 giugno.