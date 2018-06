Roma, plico sospetto in confessionale: erano 36mila euro

Foto di repertorio (Fotogramma)

Due buste con dentro 36mila euro. Era questo il contenuto del plico sospetto trovato nel confessionale per il quale i Carabinieri della stazione Roma San Pietro erano intervenuti, su richiesta del parroco, all’interno della Chiesa Santa Maria delle Fornaci.

Dopo l’ispezione, i carabinieri hanno trovato quindi due buste di plastica contenenti, in totale, 36.000 euro in contanti. Indagini in corso da parte dei carabinieri per fare luce sull’insolito ritrovamento.