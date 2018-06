Vasto rogo nel Ragusano, evacuato villaggio

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Vigili del fuoco al lavoro per un grosso incendio divampato nel Ragusano, tra Vittoria e Santa Croce. Per precauzione è stato evacuato anche un villaggio turistico che si trova nella zona. L'incendio, di vaste dimensioni, è al momento sotto controllo, come si apprende dai vigili del fuoco che, sempre nel ragusano, sono stati impegnati oggi nello spegnimento di un secondo rogo, non lontano da Marina di Modica.