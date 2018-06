Bus in fiamme a Roma

Foto AdnKronos

Bus Atac in fiamme poco dopo le 16 a piazza Pio XI, a Roma. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco con una squadra e una autobotte per spegnere l'incendio. Il mezzo è stato completamente avvolto dalla fiamme. L'autobus andato a fuoco è un mezzo Atac della linea 881. ''L'autista ha subito fatto scendere i passeggeri e ha allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti. Nessun problema per i passeggeri' scrive in una nota Atac, precisando che "le ragioni" per cui ha preso fuoco sono "ancora da accertare".

E' l'ennesimo caso che si verifica nella Capitale. Meno di un mese fa un bus della linea 46 era andato a fuoco in centro, nei pressi di piazza Venezia. Altri incendi su bus si erano verificati in precedenza in via del Tritone e in viale di Castel Porziano.