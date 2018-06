Guasto metro A, riaperta stazione Barberini

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' stata riaperta la stazione Barberini della metro A di Roma, chiusa nel pomeriggio per un problema tecnico. ''E' stata riaperta, dopo la chiusura provocata da un corto circuito, generato a valle di un momentaneo calo di tensione della rete, che ha provocato un guasto la cui individuazione ha richiesto una prolungata ed approfondita ricerca da parte dei tecnici Atac''. ''In stazione non sono, per ora, disponibili - comunica InfoAtac - le emettitrici biglietti. Potete utilizzare le rivendite esterne''.

'In merito alla notizia circa la chiusura della stazione Metro A - Barberini, Acea-Areti precisa che non si è verificato alcun black-out, ma solo un temporaneo calo di tensione di pochi minuti che ha interessato alcuni servizi in stazione, sul quale peraltro i tecnici dell'azienda sono già intervenuti, riattivando pienamente la fornitura di energia elettrica'' scrive in una nota Acea.