'#VersoScuola', Bper Banca premia le fotografie dei ragazzi

Bper Banca conferma il proprio impegno verso le nuove generazioni attraverso il progetto Teen!, un percorso educativo che si propone di sostenere i teenager nel coltivare i propri talenti. Www.teenspace.it è il sito messo a disposizione dei giovani, dove si possono trovare informazioni e consigli per utilizzare al meglio gli strumenti digitali per diffondere e condividere passioni come la scrittura, la fotografia, la musica e i video.

Proprio l’ascolto delle loro aspirazioni e dei loro sogni è stato lo spunto per ideare il concorso fotografico #VersoScuola. Tramite un’immagine i ragazzi dovevano raccontare un momento preciso della loro quotidianità: il viaggio che ogni mattina li porta verso scuola. L’iniziativa è stata promossa sul canale Instagram @teenspaceofficial ed è arrivato a contare più di 350 partecipanti, 2.000 interazioni ottenute tramite le varie pubblicazioni e più di 37.000 visualizzazioni delle Instagram Stories riferite al lancio del concorso.

Le foto sono state valutate da una giuria esperta composta da membri del team di Instagramers Italia e dell’area Comunicazione di Bper Banca, che hanno selezionato i vincitori sulla base di parametri di qualità, creatività e attinenza al tema rappresentato. Il gradino più alto del podio è andato a Tommaso Rota di Monfalcone (GO) che ha presentato la foto dal titolo Pace mattutina, e che ha vinto un viaggio per due persone. Secondo premio per Federica Blando di Bagheria (PA), che con la foto La foresta dei pensieri si è aggiudicata una macchina fotografica. Terzo Lorenzo Albertini, autore di Upside Down, che ha ricevuto un buono spesa Amazon di 150 euro.