Boccone di traverso, muore ex calciatore Udinese

Nicola Martelossi, un ex calciatore dell'Udinese degli anni '70, è morto ieri sera soffocato da un boccone che gli è andato di traverso mentre stava mangiando in un ristorante a Corno di Rosazzo in provincia di Udine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ma per l'uomo i soccorsi sono stati inutili ed è deceduto.