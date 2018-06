Aquarius, Onu e Ue: "Fateli sbarcare"

(Afp)

L'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha fatto appello ai governi coinvolti per consentire lo sbarco immediato delle centinaia di migranti bloccati da sabato nel Mediterraneo a bordo della nave di soccorso Aquarius. Anche la Commissione europea ha chiesto che siano fatti sbarcare "il prima possibile".

"Siamo in presenza di un imperativo umanitario urgente - ha affermato Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo centrale - Le persone sono in difficoltà, stanno esaurendo le provviste e hanno bisogno di aiuto in fretta. Questioni più ampie come chi ha la responsabilità e come queste responsabilità possano essere meglio condivise tra gli Stati dovrebbero essere esaminate più tardi".

A bordo dell’Aquarius ci sono 629 persone tra cui oltre 100 minori. La nave, spiega l'Unhcr, si trova a largo delle coste maltesi e italiane. Finora nessun Paese ha accettato di consentire loro di sbarcare. "Fondamentalmente, il principio del salvataggio in mare non deve essere messo in dubbio da incidenti come questo. I Paesi esposti agli arrivi via mare devono essere sostenuti dagli altri governi. Fra le misure adottabili un meccanismo prevedibile in tutta la regione per lo sbarco, basato su una buona cooperazione tra Stati e altri attori rilevanti", ha aggiunto Cochetel. Fino ad oggi, nel 2018, rileva l'organizzazione, sono circa 13.706 gli arrivi via mare in Italia, una diminuzione significativa rispetto agli ultimi anni.

UE - Riguardo alla questione della nave 'Aquarius', per la Commissione europea prevale innanzitutto un "imperativo umanitario" ha detto il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas nel briefing con la stampa, rispondendo a una domanda sullo scontro tra Italia e Malta. E' necessario "assicurare che queste persone ricevano le cure necessarie", ha aggiunto Schinas, chiedendo una "rapida soluzione" della vicenda e che i migranti a bordo dell'Aquarius siano fatti sbarcare "il prima possibile".