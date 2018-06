Domenico Diele condannato a 7 anni e 8 mesi

(Fotogramma)

E' stato condannato a sette anni e otto mesi l'attore Domenico Diele, 32enne di origini romane, per la morte della 48enne salernitana Ilaria Dilillo avvenuta all'alba del 24 giugno dello scorso anno nel tratto salernitano dell'autostrada A2 del Mediterraneo. La sentenza è stata emessa, con il rito abbreviato, dal Tribunale di Salerno, per l'accusa di omicidio stradale. Diele al volante di un'auto investì e uccise la donna, che era in scooter, in prossimità dello svincolo di Montecorvino Pugliano.

L'attore che ha recitato in diverse serie televisive di successo e nel film 'Acab', all'epoca dell'incidente venne sottoposto ad accertamenti di rito e risultò positivo a oppiacei e hashish.