Inseguimento fra rom, morto 29enne ferito

(Facebook /Duccio Dini)

E' stato dichiarato morto Duccio Dini, 29 anni, investito ieri da una delle auto coinvolte in un inseguimento in via Canova a Firenze causato da una lite familiare tra due nuclei rom di nazionalità macedone. Il giovane, che era bordo di uno scooter, era stato portato al pronto soccorso di Careggi in condizioni disperate per le gravi ferite riportate ed era stato ricoverato in terapia intensiva.

A mezzogiorno di oggi si è riunita la commissione medica dell'ospedale di Careggi con la quale è iniziato l'accertamento di morte encefalica. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi. All'espianto parteciperà anche un medico legale incaricato dalla Procura.