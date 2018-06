Napoli, giovane ucciso dopo lite in discoteca

(Fotogramma)

Omicidio questa mattina all'alba a Napoli. Un 28enne di Scampia è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava in auto in via Coroglio. La vittima era incensurata e senza precedenti.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Bagnoli, che indagano sulla vicenda, all'origine dell'omicidio ci sarebbe una lite scoppiata nella notte in una discoteca. Al termine della nottata, infatti, il 28enne, mentre stava salendo in auto, avrebbe incontrato una delle persone con le quali aveva litigato che mentre gli si avvicinava ha sparato un colpo di pistola in aria. A quel punto il giovane ha tentato di investirlo ma è andato a sbattere contro un muro. Per la vittima non c'è stato scampo: il killer si è avvicinato e gli ha sparato.