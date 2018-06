Milano, al festival Cartoon raccolta fondi per Save the Children

Fino al 17 giugno a Milano in piazza Gae Aulenti un appuntamento estivo dedicato ai bambini e alle famiglie con il primo temporary shop d’Europa targato Cartoon Network. L’intero ricavato delle vendite sarà devoluto a Save the Children a sostegno della campagna 'Illuminiamo il Futuro'. All’interno dello shop sono disponibili prodotti esclusivi, edizioni limitate e collezioni speciali realizzate in collaborazione con diversi brand ed artisti. I bambini e le famiglie possono partecipare gratuitamente a eventi, esposizioni d’arte e incontri con personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, street artist e youtuber.

È il 1998 quando le serie più amate di Cartoon Network iniziano a parlare italiano e l'evento, 'Cartoon network Pop Up Town', è stato pensato proprio per celebrare il 20esimo anniversario

All’interno dello shop saranno disponibili prodotti esclusivi, edizioni limitate e collezioni speciali realizzate in collaborazione con diversi brand ed artisti come: Sio, fumettista italiano e star del web, che ha realizzato in esclusiva per lo shop una capsule collection con illustrazioni ispirata a Steven Universe, Adventure Time e Clarence; Radio Deejay, con il merchandising co-brandizzato Radio Deejay – Cartoon Network dedicato agli show cult del canale; gli street artist Mr.Wany, Pao, Laurina Paperina, Mr.Klevra, omino71 e il pixel artist The Oluk, che realizzeranno opere ispirate agli show di Cartoon Network e in vendita in esclusiva all’interno di Cartoon Network Pop Up Town.