Roma, arrivano i tornelli sul bus

(Twitter /Infoatac)

Al via la sperimentazione dei tornelli sui bus della Capitale. Da ieri infatti è partito dal capolinea il primo mezzo attrezzato della linea 669 dal quale, ha spiegato su Facebook il vice presidente vicario dell'Assemblea Capitolina e presidente della III Commissione Mobilità, Enrico Stefàno, si potrà accedere solo attraverso i tornelli posti dopo l'ingresso dalla porta anteriore, e solo se in possesso di biglietto o abbonamento. Sull'autobus, finora unico esemplare nel suo genere in circolazione per Roma, è inoltre possibile acquistare il ticket di viaggio.

Si tratta di una sperimentazione nata per contrastare il fenomeno dei cosiddetti 'portoghesi': con l'ingresso previsto dalle sole porte anteriori sarà infatti difficile - se non impossibile - viaggiare sprovvisti di titolo valido e opportunamente obliterato. "Monitoreremo gli esiti e siamo pronti ad estendere la misura anche su altre linee", ha promesso Stefàno ringraziando l'azienda di trasporti capitolina.