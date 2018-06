Armati entrano in centro accoglienza, migrante ferito

Foto di repertorio (Fotogramma)

Continuano a ritmo serrato le indagini degli uomini del Commissariato di Polizia di Sulmona (L’Aquila) per far luce su quanto avvenuto nel corso della notte nella città ovidiana. Due uomini di nazionalità italiana sono entrati nella struttura che ospita migranti, brandendo, secondo le testimonianze, un coltello e una pistola presumibilmente scacciacani. Nel caos che ne è seguito un nigeriano è rimasto ferito e costretto a far ricorso alle cure dei sanitari del locale ospedale mentre i due aggressori sono fuggiti e ora vengono attivamente ricercati dalla Polizia.

L'episodio ha destato sconcerto fra la popolazione anche perché la piccola comunità di migranti che da tempo viene ospitata nella struttura non ha mai destato in città nessuna forma di preoccupazione.