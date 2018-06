Incontro fra studenti e Roberto Bolle per i 20 anni della Bicocca

Il pubblico della festa 'Buon compleanno Bicocca'

Un pubblico catturato dalla danza quello che ha riempito ieri l’aula magna dell’Università Bicocca per l’incontro con Roberto Bolle. L'étoile è stato protagonista di uno stimolante confronto con gli studenti sul rapporto tra la danza e gli altri saperi, come la psicologia, l’economia o la medicina, moderato da Valeria Crippa, giornalista del Corriere della Sera (GUARDA LA FOTOGALLERY).

I saluti del rettore Cristina Messa e il taglio della torta hanno dato il via ai festeggiamenti per i vent’anni dell’Università. Alla festa, animata dalla musica del CoroBicocca e di RadioBicocca e dagli sketch comici di Claudio Cremonesi, hanno partecipato tutti i protagonisti del mondo accademico e non solo: docenti, studenti, personale e abitanti del quartiere.

In occasione della giornata ha debuttato anche il nuovo gelato Bicocca: amarena e timo per il gusto creato dedicato al Ventennale dell’Ateneo dalla 'Compagnia Gelatieri – Narratori di gelato'.