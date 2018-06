Milano, sequestrati uccellini rari

La polizia ha sequestrato a Milano 69 passeriformi rari provenienti dal Brasile, racchiusi in varie scatole in plastiche collocati in bigodini e messi all’interno di una valigia da viaggio. Lo scorso 2 giugno un cittadino brasiliano si è presentato al Commissariato di Sesto San Giovanni dichiarando che, atterrato a Malpensa dal Brasile con un volo che faceva scalo a Madrid, aveva erroneamente prelevato, poiché simile alle sua, una valigia.

Arrivato in hotel, aveva avuto difficoltà ad aprirla tanto da chiedere l’ausilio di personale dell’albergo per tranciare il lucchetto: una volta aperto il bagaglio ha trovato varie scatole di cartone contenenti alcuni uccellini vivi ma ben 45 erano già deceduti.

Gli agenti hanno richiesto l’intervento di una veterinaria, successivamente i volatili sono stati affidati all’Enpa. Attualmente sono rimasti in vita solo 9 uccellini. I volatili, il cui prezzo stimato è di 3-400 euro ciascuno sono talmente rari che l’Enpa sta ancora definendo la classificazione delle specie. I poliziotti stanno svolgendo le indagini per identificare il proprietario del bagaglio.